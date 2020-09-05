مناقشة سبل توسيع التعاون العسكري بين اذربيجان وباكستان

باكو، 5 سبتمبر، أذرتاج

التقى وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف في 5 سبتمبر مع رئيس لجنة رؤساء الاركان المتحدة الباكستانية الجنرال نادم رضى.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الطرفين اعربا في اللقاء عن امتنانهما على استمرار تطوير الصداقة والثقة المتبادلة التقليدية بين الشعبين وكذلك تعميق العلاقات بين اذربيجان وباكستان ومستوى الشراكة الاستراتيجية.

تحدث وزير الدفاع الاذربيجاني عن آخر تطورات الاوضاع العسكرية السياسية في المنطقة معربا عن شكره لباكستان على دعمها للموقف الاذربيجاني العادل في تسوية النزاع القائم بين ارمينيا واذربيجان في اطار المنظمات الدولية ايضا.

كما نوقشت في اللقاء سبل توسيع التعاون في المجالات العسكرية والامنية والتعليم العسكري بين اذربيجان وباكستان وفي مجال مكافحة الارهاب، كذلك تعميق العلاقات بين القوات الجوية والقوات البحرية، ومسائل تنظيم التدريبات العسكرية المشتركة.