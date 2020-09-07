العثور على مدافن داخل الجرار الفخارية في مقاطعة ترتر
AzerTAg.az
٠٧.٠٩.٢٠٢٠ [١١:٤٨]
باكو، 7 سبتمبر، أذرتاج
عثرت على نماذج من الثقافة المادية وجرار فخارية وعظام بشرية تعود إلى الفترة القديمة خلال الأعمال الزراعية في قرية يوخاري ساريجالي في مقاطعة ترتر. فرضت السلطة التنفيذية في مقاطعة ترتر الرقابة على المنطقة وتم تعليق الأنشطة الزراعية فيها.
تفيد أذرتاج أنه تم تفتيش المنطقة بمشاركة موظفي الخدمة الحكومية لحماية وتنمية واستعادة التراث الثقافي لوزارة الثقافة ومعهد الآثار والاثنوغرافيا لأكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان.
أثناء التفتيش تم تحديد مدفنين داخل الجرتين الفخاريتين يعتقد أنهما ينتميان إلى الفترة من القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن الأول الميلادي.
يتوخى القيام بأعمال البحث الأثري لدراسة المنطقة.
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