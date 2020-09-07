أذربيجان تقدم تقريرها الطوعي الوطني الثالث حول التنمية المستدامة إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة

باكو، 7 سبتمبر، أذرتاج

انضمت أذربيجان إلى أهداف التنمية المستدامة العالمية(SDGs) والتي تشمل 17 هدفاً للتنمية المستدامة و169 هدف تمت الموافقة عليها للفترة 2016-2030 في قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في 25-27 سبتمبر 2015. أنشئ مجلس التنسيق الوطني للتنمية المستدامة لجمهورية أذربيجان بموجب مرسوم صادر عن رئيس جمهورية أذربيجان بتاريخ 6 أكتوبر 2016 من أجل تنسيق تنفيذ مسئوليات هيئات الدولة فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن هذه الأهداف.

أبلغ المكتب الصحفي لوزارة الاقتصاد وكالة أذرتاج عن اتخاذ عدد من الإجراءات في الماضي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بشكل فعال وشامل في البلاد، بما في ذلك لفت انتباه المجتمع الدولي إلى تنفيذ برامج أهداف التنمية المستدامة وتبادل أفضل الممارسات. تم تقديم تقريرين وطنيين طوعيين رفيعي المستوى في عامي 2017 و2019 كأول دولة في المنطقة للمنتدى السياسي رفيع المستوى الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي لأذربيجان.

نتيجة للإجراءات المتخذة، احتلت أذربيجان المرتبة ال54 من بين 166 دولة في تقرير الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2020 وحصلت على 72.6 نقطة من 100 محتملة على "مؤشر أهداف التنمية المستدامة". وفقاً للتقرير، أحرزت أذربيجان تقدماً في برامج أهداف التنمية المستدامة مثل الصحة والرفاهية والفقر والتغذية والمياه النظيفة والطاقة والمدن والمجتمعات المستدامة. في الوقت نفسه، ناشد بلدنا المنتدى السياسي رفيع المستوى لتقديم تقريره الوطني الطوعوي (الثالث) التالي وأضيفت أذربيجان إلى قائمة البلدان لتقديم التقرير.

سيعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في يوليو 2021 تقريراً عن التنمية الشاملة والمستدامة وتحديات وباء COVID-19 وما بعد الجائحة، فضلاً عن التدابير المتخذة بشأن أهداف التنمية المستدامة ، فضلاً عن الإنجازات وسيتم تقديمه في المنتدى السياسي رفيع المستوى.