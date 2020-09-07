باكو، 7 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

أقيم اليوم حفل افتتاح مبنى جديد للمدرسة المتوسطة الثانوية رقم 251 بعد الإصلاح الشامل وإعادة البناء في حي نظامي لمدينة باكو.

أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس إلهام علييف شارك في حفل الافتتاح. وتفقد الرئيس إلهام علييف الظروف المهيأة.

قدمت معلومات لرئيس الدولة حول الأعمال المنفذة. تم انشاء مبنى المدرسة في عام 1974 بسعة 840 مقعد ويتعلم فيها حاليا حوالي 1700 تلميذ وتلميذة.

تضم المدرسة مختبرات الكيمياء والفيزياء والأحياء و35 فصلاً دراسيًا ومكتبة وغرفة قراءة وغرفًا ملحقة. كما تتميز تلاميذ المدرسة بنجاحهم. فازوا بمسابقات في رومانيا وتركيا.