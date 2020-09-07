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    زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب اليابان

    ٠٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٣٤]

    طوكيو، 7 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر اليوم الساحل الشرقي لليابان.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الهزات الأرضية وقعت اليوم على عمق 20 كيلومترا تحت سطح الأرض.

    ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.

    ولا يوجد تهديد بحدوث تسونامي.

    وقد أثر الزلزال على محافظة إيباراكي وكذلك محافظات طوكيو وتشيبا ومياجي وفوكوشيما

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب اليابان
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