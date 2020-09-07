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    حوالي 45 ألف مصاب بكورونا في أرمينيا

    ٠٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٥‎٣]

    تبيليسي، 7 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    أرتفعت حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جديد في أرمينيا.

    أصيب 68 شخصا بالفيروس التاجي في أرمينيا خلال مدة 24 ساعة أخيرة.

    قال مركز الرقابة الوطني الارميني على الامراض في بيان إن البلد فيه 44 ألفا و845 شخص مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حاليا.

    يذكر أن ارمينيا فارق الحياة فيها حتى الان 900 شخص بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    ويخضع حاليا 5 آلاف و359 شخص للرقابة الطبية الخاصة.

    AZERTAG.AZ :حوالي 45 ألف مصاب بكورونا في أرمينيا
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