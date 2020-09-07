إصابة 484 شخص بكورونا في باكستان خلال اليوم الماضي

إسلام آباد، 7 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

ارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في باكستان بواقع 484 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة، ليصل الى 298 ألف و509 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام الباكستانية ان 7 مصابين فارفوا حياتهم من هذا المرض، لتصل حصيلة الضحايا الاجمالية الى 6 آلاف و342 مصاب.

ويوجد في المستشفيات 6 آلاف و269 مصاب و532 منهم في حالة حرجة.

وتعافى 685 ألف و898 مصاب من هذا المرض.