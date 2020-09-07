ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في أوزبكستان الى 299 شخص خلال يوم
AzerTAg.az
٠٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٤٦]
طشقند، 7 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
يستمر عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة في أوزبكستان.
ارتفع عدد المصابين بالفيروس التاجي بواقع 299 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة، ليصل العدد الاجمالي الى 43 ألفا و775 شخص.
أفادت وكالة أذرتاج ان حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 ارتفعت بواقع 5 أشخاص خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بالعدوى الى 350 شخص.
يتم علاج 2148 شخص في المستشفيات، منهم 219 في حالة حرجة.
تعافى 42 الفا و277 مصاب تماما وترخصوا.
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