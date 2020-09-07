حكمت حاجييف: أذربيجان وتركيا تقفان جنبا الى جنب دائما بشعار "امة واحدة في دولتين"

إسطنبول، 7 سبتمبر، أذرتاج

تقف أذربيجان وتركيا جنبا الى جنب دائما بشعار "امة واحدة في دولتين". تسر أذربيجان الإنجازات التي تكتسبها تركيا الشقيقة في كل المجالات بدء من الاقتصاد الى السياسة الخارجية. يخدم توسيع التعاون في كافة المجالات بين تركيا وأذربيجان، في البداية، تعزيز علاقات الاخوة بين البلدين. من هذه الوجهة سينفع التعاون الوثيق بين الهيئات الإعلامية العامة والخاصة لكلا البلدين تعزيز هذه العلاقات تعزيزا كبيرا.

أفاد المراسل الخاص لأذرتاج ان هذه الأفكار قالها حكمت حاجييف مساعد الرئيس الاذربيجاني، رئيس قسم الشئون السياسية الخارجية لدى الإدارة الرئاسية الأذربيجانية في لقائه في إسطنبول مع فخرالدين آلتون رئيس إدارة العلاقات العامة لدى الرئاسة التركية وعدد من رؤساء الهيئات الحكومية والإعلامية.

قال حكمت حاجييف ان تحقيق المشاريع المشتركة في كل المجالات بدء من المجال التلفزيوني الى قطاع السينما، إعداد برامج تبادل الخبراء، كذلك التعاون في مجال التقنيات ستلعب دورا مهما في مكافحة حملة التشويه ضد كلا البلدين.

قال فخر الدين آلتون ان تركيا وأذربيجان تتحركان تحت شعار "امة واحدة في دولتين" اليوم كما فعلتاه امس وأن الرئيسين رجب طيب اردوغان وإلهام علييف يظهران هذا التفاهم امام العالم ليس فقط في الحديث، بل بالفعل أيضا، وأشار آلتون الى ضرورة تعزيز العلاقات في كافة المجالات، بما فيها و التعاون بين هيئات كلا البلدين في المواضيع الدولية والإقليمية. أضاف آلتون ان علاقات الاخوة القائمة بين البلدين تزداد نموا بمشاريع التعاون المتزايدة في السنوات الأخيرة. ولفت الى ان توسيع العلاقات الإعلامية بين تركيا وأذربيجان والتعاون في مجال الدبلوماسية الاجتماعية وتوحيد إمكانيات في هذه المجالات تلعب دورا مهما لكلا البلدين.

يجب الذكر ان الهدف الرئيسي من زيارة وفد أذربيجاني الى تركيا هو انشاء منصة إعلامية مشتركة بين أذربيجان وتركيا وتبادل الاخبار والخبراء والمعلومات، كذلك توسيع نطاق تعريف كلا البلدين في العالم عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

يضم الوفد كلا من رئيس قسم الاعلام لدى النائب الأول لرئيس جمهورية أذربيجان فرهات اميربايوف ورئيس هيئة إدارة وكالة انباء أذربيجان الرسمية (أذرتاج) اصلان اصلانوف ورئيس مجلس التلفزيون والراديو الوطني عصمت ستاروف ورئيس جمعية برامج تلفزيون وراديو الأذربيجانية روشن محمدوف، والمدير العام لشركة الإذاعة والتلفزيون الاجتماعي بالاكيشي قاصيموف.

يراقب الوفد السفير الاذربيجاني لدى تركيا خزر إبراهيم والقنصل العام في إسطنبول نرمينه مصطفايفا.