توسيع العلاقات الإعلامية بين أذربيجان وتركيا

إسطنبول، 7 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

قام الوفد تحت قيادة مساعد رئيس جمهورية أذربيجان، رئيس قسم الشؤون السياسية الخارجية لدى الإدارة الرئاسية الأذربيجانية حكمت حاجييف بزيارة الى إسطنبول.

أفادت وكالة أذرتاج ان الهدف من الزيارة هو إنشاء منصة إعلامية مشتركة بين أذربيجان وتركيا وتبادل الأخبار والخبراء ووجهات النظر وكذلك توسيع معرفة البلدين عن كثب مع العالم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وعقدت خلال الزيارة لقاءات بين رئيس دائرة العلاقات العامة لدى الإدارة الرئاسية التركية فخر الدين ألتون وعدد من رؤساء المؤسسات الحكومية والإعلامية.

يضم الوفد كلا من رئيس قسم الاعلام لدى النائب الأول لرئيس جمهورية أذربيجان فرهات اميربايوف ورئيس هيئة إدارة وكالة انباء أذربيجان الرسمية (أذرتاج) اصلان اصلانوف ورئيس مجلس التلفزيون والراديو الوطني عصمت ستاروف ورئيس جمعية برامج تلفزيون وراديو الأذربيجانية روشن محمدوف، والمدير العام لشركة الإذاعة والتلفزيون الاجتماعي بالاكيشي قاصيموف.

ويرافق الوفد سفير اذربيجان لدى تركيا خزر ابراهيم والقنصل العام لاذربيجان في اسطنبول نرمينة مصطفايفا.