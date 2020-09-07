أذربيجان واوزبكستان تبحثان التعاون بينهما

باكو، 7 سبتمبر، اذرتاج

جرت في 7 سبتمبر مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الخارجية الاوزبكي عبدالعزيز كاميلوف.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية ان الوزيرين اجريا خلال المكالمة الهاتفية الآفاق المختلفة لعلاقات التعاون. اشير الى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين رغم الوباء، وتطوير التعاون.

كما ناقش الجانبان مسائل عقد اجتماع اللجنة الحكومية الأذربيجانية الأوزبكية المشتركة للتعاون.

كما نوقشت خلال المكالمة الهاتفية مسائل التعاون في إطار المنظمات الدولية وكذلك الأمور المترتب عليها في فترة رئاسة أوزبكستان رابطة الدول المستقلة.

الى جانب ذلك، تطرقت المكالمة الهاتفية أيضا الى المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.