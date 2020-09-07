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    انطلاق رسمي لتدريبات عسكرية متعددة القوميات "الشريك النبيل 2020" في جورجيا

    ٠٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٠]

    تبيليسي، 7 سبتمبر، اذرتاج

    جرى اليوم في 7 سبتمبر انطلاق رسمي للتدريبات العسكرية المتعددة القوميات "الشريك النبيل 2020" في جورجيا.

    أفادت وكالة أذرتاج ان شارك عن أذربيجان في حفل الافتتاح رئيس إدارة الملحق العسكري في السفارة الأذربيجانية العقيد فؤاد ابراهيموف، الضابط في إدارة الملحق العسكري الملازم اول جعفر محمدوف.

    تقام التدريبات في مطار فازياني العسكري وقاعدة التدريب نوريو قرب تبيليسي، ذلك بدعم من وزارة الدفاع الامريكية.

    يشارك في التدريبات اكثر من 2700 عسكري من الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا العظمى وبولندا وفرنسا الى جانب جورجيا. جلبت الى التدريبات العسكرية مدرعات ومنظومات المدفعية للقوات الدفاعية الجورجية وطيران ومدرعات للولايات المتحدة الامريكية.

    قيل في حفل الانطلاق ان الهدف من التدريبات هو رفع مستوى الاستعداد للقوات المسلحة لكل من جورجيا والولايات المتحدة الامريكية والبلدان الشريكة وتعزيز الاستقرار والامن في منطقة البحر الأسود.

    يلتزم المشاركون كل التوصيات والتعليمات الخاصة بتخطيط التدريبات العسكرية ومنع تفشي فيروس كورونا المستجد في عملية الاستعداد.

    ستنتهي التدريبات في 18 سبتمبر.

    AZERTAG.AZ :انطلاق رسمي لتدريبات عسكرية متعددة القوميات "الشريك النبيل 2020" في جورجيا
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    انطلاق رسمي لتدريبات عسكرية متعددة القوميات "الشريك النبيل 2020" في جورجيا انطلاق رسمي لتدريبات عسكرية متعددة القوميات "الشريك النبيل 2020" في جورجيا انطلاق رسمي لتدريبات عسكرية متعددة القوميات "الشريك النبيل 2020" في جورجيا انطلاق رسمي لتدريبات عسكرية متعددة القوميات "الشريك النبيل 2020" في جورجيا