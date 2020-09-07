الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الجديد الإيراني
AzerTAg.az
٠٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٠٦]
باكو، 7 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
تلقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم أوراق اعتماد السفير الإيراني المفوض الجديد وفوق العادة لدى أذربيجان سيد عباس موسوي.
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