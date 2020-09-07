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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الجديد الإيراني

    ٠٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٠٦]

    باكو، 7 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    تلقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم أوراق اعتماد السفير الإيراني المفوض الجديد وفوق العادة لدى أذربيجان سيد عباس موسوي.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الجديد الإيراني
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