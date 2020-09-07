السفير الإيراني الجديد يسلم نسخة من اوراق اعتماده الى وزير الخارجية

باكو، 7 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف اليوم السفير الإيراني المعين سيد عباس موسوي لدى أذربيجان.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي للوزارة ان السفير سيد عباس موسوي سلم نسخة من اوراق اعتماد الى الوزير جيهون بايراموف.

هنأه الوزير جيهون بايراموف بمناسبة تعيينه سفيرا لبلاده في اذربيجان متمنيا له النجاحات في نشاطه الدبلوماسي.

تحدث الطرفان في اللقاء عن تطوير العلاقات الودية والأخوية والتعاونية بين بلدينا على أساس الجذور التاريخية العميقة في شكل الاحترام والدعم المتبادلين وتبادلا وجهات النظر حول سبل التنفيذ الفعال للقضايا المدرجة على جدول أعمال التعاون. ونوقشت قضايا استمرار التعاون بنجاح على المنصات متعددة الأطراف.

قال السفير سيد عباس موسوي إنه لن يدخر جهدا في تطوير العلاقات بين كلا البلدين خلال مهمته الدبلوماسية في أذربيجان. ونقل السفير للوزير جيهون بايراموف خالص تمنيات وتهنئة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. وأكد السفير الإيراني أنه لتعميق العلاقات الثنائية إمكانات كبيرة.

وشكر الوزير جيهون بايراموف إيران على دعمها لموقف أذربيجان العادل بشأن تسوية نزاع قاراباغ الجبلية القائم بين أرمينيا وأذربيجان على أساس قواعد ومبادئ القانون الدولي.

وبدوره، أكد السفير سيد عباس موسوي أن إيران تدعم موقف أذربيجان بشأن الصراع والأراضي المحتلة لأذربيجان وأن بلاده مستعدة دائمًا للمساعدة في حل النزاع.

كما ناقش الجانبان القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.