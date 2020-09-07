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    أوكرانيا: إصابة 2174 شخص بكورونا ووفاة 31 شخصًا خلال يوم

    ٠٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٠]

    كييف، 7 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في أوكرانيا.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الاوكرانية ان 2174 شخص أصيب بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد المصابين الاجمالي الى 138 الف و68 شخصا حتى الآن.

    ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 الى 2877 شخص.

    وسجل أكبر عدد من الإصابات في مناطق لفيف وترانسكارباثيا ودونيتسك وفولين وريفني.

    تعافى 62 الفا و606 مصاب تماما وترخصوا.

    يذكر انه تم تمديد فترة الحجر الصحي حتى نوفمبر بسبب تدهور الوضع المرتبط بفيروس كورونا في أوكرانيا.

    AZERTAG.AZ :أوكرانيا: إصابة 2174 شخص بكورونا ووفاة 31 شخصًا خلال يوم
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