أذربيجان: تسجيل 89 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و132 حالة شفاء و3 حالات وفاة

باكو، 7 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

أصيب 89 شخصا بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 132 شخص من هذا المرض وتوفي 3 أشخاص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 37 ألفا و418 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 34 الفا و837 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 551 مريض ويستمر علاج 2030 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 967 ألف و40 فحصا طبيا.