منافسة بين منتخبي أذربيجان وفرنسا لكرة القدم في سومقايت
AzerTAg.az
٠٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٣٢]
سومقايت، 7 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
سيواجه المنتخب الأذربيجاني لكرة القدم تحت 21 عاما مع فريق فرنسا ضمن تصفيات بطولة أوروبا.
أفادت وكالة أذرتاج ان المباراة سيديرها طاقم الحكام من تركيا – حكم الساحة حاليس أوزكاحيا بمساعدة كرم أرسوي وسركان أولقونجان والحكم الرابع ألبار أولوسوي.
ستبدأ المباراة اليوم في ملعب "Kapital Bank Arena" لمدينة سومقايت في الساعة 21:00 بتوقيت باكو.
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