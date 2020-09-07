سومقايت، 7 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) سيواجه المنتخب الأذربيجاني لكرة القدم تحت 21 عاما مع فريق فرنسا ضمن تصفيات بطولة أوروبا. أفادت وكالة أذرتاج ان المباراة سيديرها طاقم الحكام من تركيا – حكم الساحة حاليس أوزكاحيا بمساعدة كرم أرسوي وسركان أولقونجان والحكم الرابع ألبار أولوسوي. ستبدأ المباراة اليوم في ملعب "Kapital Bank Arena" لمدينة سومقايت في الساعة 21:00 بتوقيت باكو.

AZERTAG.AZ : منافسة بين منتخبي أذربيجان وفرنسا لكرة القدم في سومقايت

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