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    منافسة بين منتخبي أذربيجان وفرنسا لكرة القدم في سومقايت

    ٠٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٣٢]

    سومقايت، 7 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    سيواجه المنتخب الأذربيجاني لكرة القدم تحت 21 عاما مع فريق فرنسا ضمن تصفيات بطولة أوروبا.

    أفادت وكالة أذرتاج ان المباراة سيديرها طاقم الحكام من تركيا – حكم الساحة حاليس أوزكاحيا بمساعدة كرم أرسوي وسركان أولقونجان والحكم الرابع ألبار أولوسوي.

    ستبدأ المباراة اليوم في ملعب "Kapital Bank Arena" لمدينة سومقايت في الساعة 21:00 بتوقيت باكو.

    AZERTAG.AZ :منافسة بين منتخبي أذربيجان وفرنسا لكرة القدم في سومقايت
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