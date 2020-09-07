البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ8 سبتمبر
AzerTAg.az
٠٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٣٧]
باكو، 7 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 8 سبتمبر / أيلول.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 8 سبتمبر / أيلول.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٧.٠٩.٢٠٢٠ [١١:٥١]
٠٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٥٢]
٠٣.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٣٥]
٠٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٣٦]
٠٨.٠٩.٢٠٢٠ [٠٠:٢٩]
٠٧.٠٩.٢٠٢٠ [٢٣:٥٨]
٠٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:١٣]
٠٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٥٣]
٠٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٣٧]
٠٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٥٢]
٠٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٠٣]
٠٣.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٠٢]
٢٩.٠٨.٢٠٢٠ [٢٣:٠٢]
٢٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٠٤]
٢٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٤٦]
٠٧.٠٩.٢٠٢٠ [١١:٤٨]
٠٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٠٧]
٢٩.٠٨.٢٠٢٠ [٢٢:٥٧]
٢٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:٠٣]
٢٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:٤١]
٢٢.٠٨.٢٠٢٠ [٢١:٤٩]
٢٩.٠٧.٢٠٢٠ [١٨:٥٠]
١٠.٠٧.٢٠٢٠ [١١:٢٦]
٠٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:١٩]
٠٥.٠٩.٢٠٢٠ [٠٠:١٥]
٠٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:١٠]
٠٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:٢١]
٠٥.٠٩.٢٠٢٠ [٢٠:٣٣]
٣١.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٠٤]
٣١.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٥١]
٢٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٥:٠٨]
٠٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٤٨]
٠٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:٥٠]
٠٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:١٩]
٠٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٢١]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك