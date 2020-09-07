الرئيس إلهام علييف: أذربيجان تساهم في تعزيز التضامن الإسلامي وتقدم جهودا كبيرة

باكو، 7 سبتمبر، اذرتاج

قال الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في حفل تسلم أوراق اعتماد السفير الإيراني الجديد سيد عباس موسوي السفير المفوض وفوق العادة في 7 سبتمبر فيما قال ان أذربيجان تعطي اسهاما في عمل تعزيز التضامن الإسلامي وتقدم جهودا كبيرة. أذربيجان مستعدة لبذل جهود إضافية دائما لتوحيد العالم الإسلامي ومعالجة المشاكل القائمة بين بعض البلدان.

أضاف الرئيس: "تشارك بلداننا، في الوقت ذاته، مشاركة فعالة في مستويات التعاون الثلاثي في الشئون الخارجية أيضا. ثمة صيغتان للتعاون الثلاثي بين أذربيجان وايران وتركيا، بين أذربيجان وايران وروسيا وهذه الصيغة مثمرة جدا.

ان العلاقات بين البلدان المجاورة وتطوير هذه العلاقات ضمان للاستقرار والسلام في المنطقة. والتوصل الى حل لتحديد الوضع القانوني لبحر الخزر، في نهاية المطاف، يظهر رغبة كل البلدان المطلة عليه ويظهر سياستنا ومدى الصداقة بين تلك البلدان".