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    حكمت حاجييف: أذربيجان وتركيا خلقتا نموذجًا رائعًا للتنمية في المنطقة

    ٠٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:١٣]

    إسطنبول، 7 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    خلقت أذربيجان وتركيا نموذجًا جيدًا للتنمية في المنطقة قد تستفيد منه الدول الأخرى أيضًا. أما إحلال السلام في المنطقة فإنما هو انسحاب القوات المسلحة الأرمينية من الأراضي الأذربيجانية المحتلة.

    أفادت وكالة أذرتاج ان حكمت حاجييف مساعد الرئيس الاذربيجاني، رئيس قسم الشئون السياسية الخارجية لدى الإدارة الرئاسية الأذربيجانية قال في كلمته في برنامج قناة "Haber Global" التلفزيونية التركية.

    قال حكمت حاجييف إن الأزمة الاقتصادية الحالية في أرمينيا تفاقمت خلال وباء الفيروس التاجي، مضيفًا أن العالم بأسره، بما في ذلك أرمينيا شهد مرة أخرى قوة أذربيجان خلال معارك أبريل والاستفزاز الأرميني الأخير في اتجاه توفوز.

    AZERTAG.AZ :حكمت حاجييف: أذربيجان وتركيا خلقتا نموذجًا رائعًا للتنمية في المنطقة
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