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    السفير الايراني: إيران تدعم الموقف الأذربيجاني العادل في نزاع قراباغ الجبلية

    ٠٧.٠٩.٢٠٢٠ [٢٣:٥‎٨]

    باكو، 7 سبتمبر، أذرتاج

    علاقات الجوار والصداقة القائمة بيننا علاقات خاصة ولا يمكن ان تضرها اي طرف ثالث.

    افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها السفير الايراني الجديد سيد عباس موسوي في مراسم تسليم اوراق اعتماده الى رئيس جمهورية اذربيجان.

    قال السفير ان جمهورية ايران الاسلامية تدعم الموقف الأذربيجاني العادل والحق الاذربيجاني في قضية الاراضي المحتلة لجمهورية اذربيجان ونزاع قراباغ الجبلية. وأضاف "أننا نعتقد ان هذا النزاع يجب تسويته في اطار القوانين الدولية ووحدة اراضي أذربيجان وسيادتها".

    AZERTAG.AZ :السفير الايراني: إيران تدعم الموقف الأذربيجاني العادل في نزاع قراباغ الجبلية
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