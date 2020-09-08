طرح مسألة التوطين غير القانوني لأرمن لبنان في الاراضي الاذربيجانية المحتلة في اجتماع لجنة الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا

باكو، 8 سبتمبر، أذرتاج

طرح رئيس الطائفة الاذربيجانية لمنطقة قراباغ الجبلية الاذربيجانية النائب تورال كنجلييف مسألة التوطين غير القانوني لأرمن لبنان في الاراضي الأذربيجانية المحتلة في اجتماع لجنة الهجرة واللاجئين والنازحين لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

أفادت وكالة أذرتاج ان الجانب الاذربيجاني استرعى انتباه وفود الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا الى محاولة القيادة السياسية لارمينيا تعزيز سياستها العدوانية من خلال لعبتها السياسية على مآسي ضحايا انفجار بيروت في حين اسرع المجتمع الدولي ال دعم لبنان في ازمتها الانسانية.

رغم مشاركة نائب ارميني في الاجتماع وتقديم مدير الاجتماع الى ارمينيا حق الرد، فاضطر تاتيفيك هايرابيتيان الى السكوت امام والوقائق.