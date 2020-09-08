ليفان دافيتاشفيلي: تتعاون أذربيجان وجورجيا وتركيا بشكل وثيق في مجال الزراعة

تبليسي، 8 سبتمبر، أذرتاج

تتعاون أذربيجان وجورجيا وتركيا بشكل وثيق في مجال الزراعة. تتوسع مجالات هذا التعاون أيضاً ويشمل مجال إنتاج البندق وهو منتج استراتيجي.

تفيد أذرتاج أنه تم التعبير عن هذه الآراء في مهرجان البندق (Txiloba 2020) في منطقة زوغديدي في جورجيا.

وحضر حفل الافتتاح القائم بالاعمال لسفارة اذربيجان في جورجيا سرخان اسماعيلوف وسفيرة تركيا لدى جورجيا فاطمة سيرين يازجان وغيرهما. عرضت الشركات الزراعية الجورجية منتجاتها في المهرجان. مثلت شركة أذربيجانية أيضاً في المعرض.

تحدث رئيس الوزراء الجورجي غيورغي غاخاريا في حفل افتتاح المهرجان عن التنمية الاقتصادية للبلاد وفرص التعاون الإقليمي والعالمي في هذا المجال. وأشار إلى أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً للتنمية الزراعية، حيث يتم تهيئة جميع الظروف للمزارعين وتزويدهم بوقود الديزل بشروط تفضيلية.

تحدث وزير الزراعة وحماية البيئة الجورجي ليفان دافيتاشفيلي عن الطلب على منتجات البندق في السوق العالمية مشيراً إلى أن بلاده تتعاون بنشاط مع أذربيجان وتركيا في مجال إنتاج البندق.

قيل إنه في العام الماضي تم التوقيع على البيان بشأن التعاون الاستراتيجي في مدينة أوردو التركية بين وزارات الزراعة في الدول الثلاث. وفقاً للوثيقة، تتعاون تركيا وأذربيجان وجورجيا بشكل أكثر نشاطاً في مجال إنتاج البندق. في الوقت الحاضر، تعزز هذا التعاون وأقامت الدول الثلاث تعاوناً نشطاً في معالجة البندق وتصديره.

وشدد الوزير على أنه أقيم التعاون الوثيق مع أذربيجان وتركيا في مجالات أخرى من الاقتصاد، وخاصة في مجال الزراعة، مما عاد بفوائد كبيرة على الأطراف.

صرح السفير سرخان إسماعيلوف لوكالة أذرتاج أن أذربيجان نشطة للغاية اليوم في التعاون الإقليمي. تنفذ بلادنا مشاريع إقليمية ليس فقط في قطاع النفط والغاز، ولكن أيضاً في مجالات أخرى وتحقق نجاحاً كبيراً. وتخدم مشاركة دول الجوار في هذه المشاريع لتحسين رفاهية شعوب المنطقة.

وقال: "إن ذكر اسم أذربيجان خاصة في مهرجان زوغديدي يثبت ذلك مرة أخرى".