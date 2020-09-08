إصابة 1703 شخص بكورونا في تركيا خلال يوم

أنقرة، 8 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

ارتفعت حالات الاصابة والوفاة بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في تركيا.

تم تسجيل 1703 مصاب بفيروس كورونا المستجد في تركيا خلال الساعات الـ24 الماضية. ارتفع عدد المصابين الإجمالي بكوفيد 19 إلى 103 الف و925 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة التركية ان عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في البلاد بلغ 57 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية وبلغت حالات الوفاة الاجمالية 6 آلاف و730 مصاب حتى الآن.

تشير مؤشرات اليوم الأخير إلى نتائج إيجابية لـ103 ألف و925 شخص من 7 ملايين و883 ألف و464 شخص. وتعافى 252 ألف و152 مصاب بفيروس كورونا الجديد وخروجهم من المستشفى.