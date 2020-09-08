تدشين 30 مبنى لمدرسة جديدة في المنطقة الشمالية في أذربيجان

خاشماز، 8 سبتمبر، ايلخان يوسفلي، أذرتاج

تم تدشين 48 مبنى لمدرسة معيارية تم تركيبه بالهياكل الجاهزة في المنطقة الشمالية في السنوات الثلاث الماضية. ومن المقرر أن يتم تشغيل 30 مبنى لمدارس جديدة أخرى في العام الدراسي 2020-2021 في المنطقة ومنها 26 مدرسة معيارية.

يفيد مراسل وكالة أذرتاج الإقليمي أن مدرسة قرية خانليغوبا الثانوية التي سميت باسم إلقار محمدوف في منطقة خاشماز تم تشغيلها في عام 1963. يتم استبدال المؤسسة التعليمية التي أصبحت غير صالحة للعمل بمؤسسة جديدة. يتسع المبنى المعياري الحديث للمدرسة لـ 80 تلميذ.

وقال مدير المدرسة عليجان علييف إنه سيتم تزويد المدرسة الجديدة بمعدات حديثة ونظام التدفئة المركزي. وتتمثل مزايا هذه المدارس في التكلفة المنخفضة وسهولة التركيب في أي منطقة في وقت قصير وسهولة النقل وسهولة تقليل أو زيادة الفصول الدراسية وفقاً لعدد التلاميذ.

إلى جانب قرية خانليغوبا، سيفتح المبنى النموذجي الجديد للمدرسة أبوابه للتلاميذ في 8 بلدان أخرى في خاشماز في العام الدراسي 2020-2021. بالإضافة إلى ذلك، سيتم افتتاح مدرسة تضم 432 مقعداً في خودات هذا

العام.