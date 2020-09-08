أوكرانيا: إصابة 2411 شخص بكورونا ووفاة 57 شخصًا خلال يوم

كييف، 8 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

ارتفعت حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في أوكرانيا.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الاوكرانية ان 2411 شخص أصيب بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد المصابين الاجمالي الى 140 الف و479 شخص حتى الآن.

ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 الى 2934 شخص.

وسجل أكبر عدد من الإصابات في مناطق لفيف وترانسكارباثيا ودونيتسك وفولين وريفني.

تعافى 63 الفا و546 مصاب تماما وترخصوا.

يذكر انه تم تمديد فترة الحجر الصحي حتى نوفمبر بسبب تدهور الوضع المرتبط بفيروس كورونا في أوكرانيا.