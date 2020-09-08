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    تعافى 710 شخص من كوفيد 19 خلال الاسبوع الماضي في أذربيجان

    ٠٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٠٩]

    باكو، 8 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    تعافى 710 شخص من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الفترة ما بين 24-30 أغسطس الاسبوع الماضي في أذربيجان مع تسجيل 1035 حالة اصابة جديدة.

    أفادت وكالة أذرتاج عن موقع koronavirusinfo.az أنه فارق الحياة 13 شخصا من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    AZERTAG.AZ :تعافى 710 شخص من كوفيد 19 خلال الاسبوع الماضي في أذربيجان
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