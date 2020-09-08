6 وفاة من كوفيد 19 في أوزبكستان خلال يوم

طشقند، 8 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

يستمر عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة في أوزبكستان.

ارتفع عدد المصابين بالفيروس التاجي بواقع 299 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة، ليصل العدد الاجمالي الى 44 ألفا و107 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج ان حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 ارتفعت بواقع 6 أشخاص خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بالعدوى الى 356 شخص.

يتم علاج 2157 شخص في المستشفيات، منهم 430 في حالة حرجة.

تعافى 42 الفا و594 مصاب تماما وترخصوا.