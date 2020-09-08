تجاوز عدد المصابين بكورونا 100 ألف شخص في مصر

القاهرة، 8 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

فارق 5541 مصاب حياتهم من عدوى فيروس كورونا المستجد في مصر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة المصرية ان عدد المصابين بالفيروس التاجي ارتفع الى 100 ألف شخص.

تعافى 79 في المائة من المصابين من هذا المرض.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد أنه سيتم إيلاء اهتمام خاص للإجراءات الوقائية ضد الوباء في الخريف. يفضل التعليم عن بعد في المدارس الثانوية والعالية في العام الدراسي الجديد.