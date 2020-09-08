سفارة أذربيجان في جورجيا تتخذ تدابير لإجلاء مواطنينا

تبليسي، 8 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

تواصل سفارة أذربيجان في جورجيا إجلاء مواطنينا الذين ما استطاعوا مغادرة هذا البلد جراء المحظورات المفروضة بسبب جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

أفادت وكالة أذرتاج أن حوالي 200 مواطن اذربيجاني خضعوا أمس للفحوص الطبية للكشف عما اذا اصيبوا بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في تبيليسي.

قال قنصل سفارة أذربيجان في جورجيا رامل لطيفوف إن اجراءات الفحص الطبي جارية لدى مختبر طبي ناشط على اساس رخصة رسمية عن وزارة الصحة الجورجية. ويجري الفحص الطبي للمواطنين على الاساس التناوبي والاجراءات مأجورة وعلى حساب المواطنين انفسهم.

واضاف أن عملية اجلاء المواطنين مخططة ليوم 8 سبتمبر على متن حافلات خاصة من امام مبنى السفارة الى منفذ "قيرميزي كوبري" الحدودي.

أجلت السفارة الأذربيجانية أكثر من 2000 أذربيجاني عبر جورجيا خلال الوباء.