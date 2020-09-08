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    تجاوز عدد الوفيات من كوفيد 19 في أرمينيا 900 مصاب

    ٠٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٥‎:٠٣]

    تبيليسي، 8 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    أرتفعت حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من جديد في أرمينيا.

    أصيب 108 شخص بالفيروس التاجي في أرمينيا خلال مدة 24 ساعة أخيرة.

    قال مركز الرقابة الوطني الارميني على الامراض في بيان إن البلد فيه 44 ألفا و953 شخص مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حاليا.

    يذكر أن ارمينيا فارق الحياة فيها حتى الان 903 شخص بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    ويخضع حاليا 3 آلاف و182 شخص للرقابة الطبية الخاصة.

    AZERTAG.AZ :تجاوز عدد الوفيات من كوفيد 19 في أرمينيا 900 مصاب
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