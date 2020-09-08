الفيلم الأذربيجاني يعرض في مهرجان فينيسيا السينمائي

باكو، 8 سبتمبر، أذرتاج

وُضع الفيلم الروائي للمخرج الأذربيجاني هلال بايداروف "بين الموت المتشتت" بين الأفلام التي ستتنافس على جائزة "الأسد الذهبي" في برنامج المسابقة الرئيسية لهذا العام لمهرجان البندقية السينمائي ال77.

أخبرت وزارة الثقافة أذرتاج أن الفيلم الذي هو إنتاج مشترك لأذربيجان والولايات المتحدة والمكسيك يروي قصة الحب لشاب يدعى بداود. أسيء فهم داود الذي يبحث عن عائلته الحقيقية ويعتقد أنها ستأتي بالمعنى والحب في حياته المضطربة، تعرض ذات يوم لسلسلة من الحوادث غير المتوقعة. في كل مرة تؤدي هذه الحوادث إلى الموت وتظهر الذكريات غير المرئية والقلق.

سيعرض فيلم "بين الموت المتشتت" الذي يمثل بلدنا في برنامج المسابقة الرئيسية لمهرجان البندقية السينمائي لأول مرة في تاريخ السينما لدينا يوم 11 سبتمبر.

مؤلفا السيناريو هما هلال بايدروف ورشاد سفر والمصور السينمائي إيلشان عباسوف والملحن كنعان رستملي والمنتجان المشاركان كارلوس ريغاداس وجوزلين بارنز والمنتجان التنفيذيان داني جلوفر وسوزان روكفلر. يشارك في تصوير الفيلم أورخان إسكندرلي ورأنه أصغروفا وحسين ناصروف وسمير عباسوف وكمران حسينوف ومريم نقييفا وكبرا شكوروفا ونارمين حسنوفا وأوكتاي نامازوف ومروت عبد العزيزوف.

وتجدر الإشارة إلى أنه نجح عرض أفلام هلال بايدروف في العديد من المهرجانات من قبل. فاز الفيلم الوثائقي "عندما تنضج الخرمال" بجائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان سراييفو السينمائي الخامس والعشرين وجائزة الحوار بين الأديان في مهرجان “Nyon Visions du Reel” السينمائي وجائزة لجنة التحكيم.

سيستمر المهرجان حتى 12 سبتمبر.