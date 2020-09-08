مناقشة مسائل عديدة حول حماية التراث العالمي في دورة اليونسكو

باريس، 8 سبتمبر، اذرتاج

انطلقت الدورة الثامنة للجمعية العامة للدول الأعضاء في اتفاقية "بشأن حماية التراث الثقافي غير المادي" عام 2003 في مقر اليونسكو بباريس.

أفادت وكالة أذرتاج ان ممثلي 178 دولة مشاركة سيناقشون المسائل العديدة بشان حماية التراث في العالم. تسبق الدورة مراسم انتخاب أعضاء في المكتب. سيتم الاستماع الى تقرير الدورة الـ14 للجنة الحكومية المشتركة. سيعرض تقرير عن نشاط أمانة المنظمة.

سيستعرض المشاركون مسائل اسهامات في اعداد استراتيجية جديدة لأعوام 2022-2029 وكذلك اعداد برامج وميزانية لأعوام 2022-2025، والمسائل المتعلقة بالتراث الثقافي غير المادي المحتاج الى الحماية العاجلة.

سيستمع المشاركون الى آراء حول مشاركة المنظمات غير الحكومية في تنفيذ الاتفاقية.

تمثل أذربيجان في الدورة المندوبية الدائمة لأذربيجان لدى اليونسكو.

ستستمر الدورة حتى العاشر من سبتمبر.