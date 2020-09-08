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    132 وفاة من كورونا خلال يوم في ايران

    ٠٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٧]

    طهران، 8 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    تستمر حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا في إيران في الانخفاض.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ارتفعت بواقع ألفين و302 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى 391 الف و112 شخص.

    تم تسجيل 132 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 22 ألفا و542 شخصا.

    تعافى 337 الف و414 مصاب تمام وترخصوا.

    يذكر ان الوضع مزري في مقاطعات طهران وأذربيجان الشرقية وألبورز وخراسان وفارس وجولستان ولورستان وسيمان وإيلام ومازاندران وكرمان. وقد تم إدراج هذه المحافظات في المنطقة الحمراء بسبب انتشار الفيروس وزيادة عدد الوفيات.

    AZERTAG.AZ :132 وفاة من كورونا خلال يوم في ايران
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