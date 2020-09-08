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    سياسة


    رئيسة البرلمان تقوم بأول زيارة رسمية لها إلى تركيا

    ٠٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٠٨]

    باكو، 8 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    ستقوم رئيسة البرلمان الأذربيجاني صاحبة غفاروفا في 10 أيلول / سبتمبر بأول زيارة رسمية لها إلى جمهورية تركيا، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن قسم الاعلام والعلاقات العامة في المجلس الوطني الأذربيجاني.

    ويرافقها وفد يضم كلا من أهليمان أميرآصلانوف رئيس مجموعة عمل المجلس الوطني حول العلاقات بين البرلمانات مع تركيا وضيافة عسكروف رئيس اللجنة وسويل ميكاييلوفا وفاضل مصطفى وألشن موساييف وتورال كنجهلييف من النواب ورئيس الديوان البرلماني صفاء ميرزاييف ومسؤولين آخرين.

    وخلال الزيارة، سيتعرف أعضاء الوفد على أنشطة البرلمان في الجمعية الوطنية الكبرى التركية والعملية التشريعية وتبادل وجهات النظر مع نظرائهم الأتراك.

    سيلتقي رئيس المجلس الوطني الاذربيجاني صاحبة غفاروفا مع رئيس البرلمان التركي مصطفى شنتوب. سيناقش الطرفان الوضع الحالي وآفاق العلاقات البرلمانية وتوسيع نطاق التعاون الثنائي وتنفيذ المشاريع العالمية التي ينفذها كلا البلدين وسبل حل النزاعات الإقليمية على المستوى البرلماني.

    من المقرر أن تلتقي رئيسة البرلمان الأذربيجاني صاحبة غفاروفا برئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان ومسؤولين آخرين.

    كما سيزور الوفد البرلماني الأذربيجاني ضريح مؤسس جمهورية تركيا مصطفى كمال أتاتورك وسيتعرفون على الأماكن التاريخية للمدينة.

    وستنتهي الزيارة في 12 سبتمبر.

    AZERTAG.AZ :رئيسة البرلمان تقوم بأول زيارة رسمية لها إلى تركيا
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