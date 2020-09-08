نادي المصدِّرين يلتقي برواد الأعمال في معرض الاغذية الدولية 2020

باكو، 8 سبتمبر، أذرتاج

نظمت مؤسسة ترويج الصادرات والاستثمار الأذربيجانية (أذبرومو) اجتماعًا عبر الاتصال المرئي بين نادي المصدِّرين ورواد الأعمال المشاركين في معرض Worldfood 2020 الدولي في موسكو.

حضر ممثلو حوالي 30 شركة الاجتماع. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن اذبرومو ان المشاركين تبادلوا وجهات النظر حول آليات الدعم التي تقدمها وزارة الاقتصاد وصندوق أذبرومو، كما ناقش الجانبان القضايا المتعلقة بالصعوبات التي تواجهها الشركات في الأسواق المستهدفة بسبب الوباء.

خلال الاجتماع تمت مناقشة القضايا التي تهم رواد الأعمال والمتعلقة بإجراءات التصدير، وقدمت معلومات عن الخدمات التي تقدمها اذبرومو في هذا الاتجاه، بالإضافة إلى إجابات على أسئلة رجال الأعمال.