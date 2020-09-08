باكو، 8 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات منطقة ملاطية التركية. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الإلكتروني لإدارة الكوراث والطوارئ التركية ان الهزات الأرضية وقعت في الساعة 13:44 بالتوقيت المحلي. ولم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا أو تسجيل خسائر مادية بسبب الزلزال.

AZERTAG.AZ : زلزال بقوة 4.6 درجات يهز تركيا

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