أذربيجان: تسجيل 139 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و128 حالة شفاء وحالة وفاة
AzerTAg.az
٠٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٥٦]
باكو، 8 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
أصيب 139 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 128 شخص من هذا المرض وتوفي شخص.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 37 ألفا و557 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 34 الفا و965 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 552 مريض ويستمر علاج 2040 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.
ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 973 ألف و838 فحص طبي.
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