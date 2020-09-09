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    أوكرانيا: إصابة 2511 شخص بكورونا ووفاة 45 شخصًا خلال يوم

    ٠٩.٠٩.٢٠٢٠ [١١:٣٦]

    كييف، 9 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في أوكرانيا.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الاوكرانية ان 2511 شخص أصيب بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد المصابين الاجمالي الى 143 الف و30 شخصا حتى الآن.

    ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 الى 2979 شخص.

    وسجل أكبر عدد من الإصابات في مناطق لفيف وترانسكارباثيا ودونيتسك وفولين وريفني.

    تعافى 64 الفا و703 مصاب تماما وترخصوا.

    يذكر انه تم تمديد فترة الحجر الصحي حتى نوفمبر بسبب تدهور الوضع المرتبط بفيروس كورونا في أوكرانيا.

    AZERTAG.AZ :أوكرانيا: إصابة 2511 شخص بكورونا ووفاة 45 شخصًا خلال يوم
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