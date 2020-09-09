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    أسعار النفط بالمصافق العالمية تنخفض

    ٠٩.٠٩.٢٠٢٠ [١١:٣٩]

    باكو، 9 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    تستمر انخفاض أسعار النفط بالمصافق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 39.61 دولارا في بورصة لندن بعد انخفاضه 0.17 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 36.58 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضه قدر 0.18 دولارا.

    AZERTAG.AZ :أسعار النفط بالمصافق العالمية تنخفض
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