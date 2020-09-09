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    سياسة


    سفيرة الجزائر تلتقي رئيس الممثلية الدائمة لجمهورية نخجوان الذاتية الحكم في باكو

    ٠٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٠١]

    باكو، 9 سبتمبر، اذرتاج

    جرى يوم 8 سبتمبر في مقر الممثلية الدائمة لجمهورية نخجوان ذاتية الحكم في باكو لقاء بين سفيرة الجزائر بباكو السيدة سليمة عبد الحق وبختيار عسكروف رئيس الممثلية الدائمة. تطرق بختيار عسكروف والسفيرة الجزائرية سليمة عبد الحق في اللقاء الى عدة قضايا ذات اهتمام مشترك بما فيها العلاقات التاريخية والإقتصادية والثقافية بين الجزائر وأذربيجان وكذلك نخجوان. أكد الجانبان على ان هناك مجالات شتى يمكن التعاون فيها لتعزيز العلاقات بين البلدين والروابط بين الشعبين.

    AZERTAG.AZ :سفيرة الجزائر تلتقي رئيس الممثلية الدائمة لجمهورية نخجوان الذاتية الحكم في باكو
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