المدير العام للإيسيسكو يستقبل سفير أذربيجان بالرباط

باكو، 9 سبتمبر، أذرتاج

بحث الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، مع السيد أوكتاي سوديف أوغلو قوربانوف، سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة المغربية، سبل تطوير علاقات التعاون المتميزة بين الإيسيسكو وأذربيجان في مجالات عمل المنظمة.

وخلال اللقاء، الذي جرى اليوم الثلاثاء في مقر المنظمة بالرباط، عبر الدكتور المالك عن شكره لفخامة الرئيس إلهام علييف وحكومة أذربيجان، على الدعم الدائم للإيسيسكو، منوها بأن أذربيجان كانت من أوائل الدول التي انضمت إلى "التحالف الإنساني الشامل"، ودعمت مشاريعه التنفيذية وبرامجه الميدانية، التي تم توجيهها إلى الدول الفقيرة والمتضررة من جائحة كوفيد 19.

واستعرض المدير العام للإيسيسكو أبرز المبادرات التي أطلقتها المنظمة خلال الجائحة، لدعم جهود التصدي لانعكاساتها على مجالات التربية والعلوم والثقافة، مشيرا إلى أن الإيسيسكو قدمت، بالتعاون مع بعض المؤسسات المانحة، دعما ماليا وأجهزة ومعدات تكنولوجية إلى 24 دولة، للمساهمة في استمرارية العملية التعليمية، ودعم قدراتها على إنتاج المحتويات التعليمية الرقمية والتعليم عن بُعد، وقدمت مساعدات عينية ومعدات طبية ومواد وقائية من فيروس كورونا المستجد لعشر دول أخرى، وساعدت ماليا وفنيا في إنشاء معامل لإنتاج المطهرات بتكلفة منخفضة في عدد من الدول، وتدريب العمالة المحلية في تلك الدول على تصنيع هذه المواد.

وتطرق الحديث إلى المراكز المتخصصة التي أنشأتها الإيسيسكو في الاستشراف الاستراتيجي، والذكاء الاصطناعي، واللغة العربية لغير الناطقين بها، والحوار والتنوع الثقافي، ومركز التراث، الذي لا يتوقف دوره على تسجيل المواقع التاريخية في الدول الأعضاء وتراثها غير المادي على قائمة التراث في العالم الإسلامي، ولكن أيضا يوفر التدريب للعاملين في مجال التراث، سواء على خطوات التسجيل أو صيانة وترميم الآثار.

وتناول اللقاء كذلك زيارة المدير العام للإيسيسكو إلى أذربيجان، التي تأجلت بسبب جائحة كوفيد 19، حيث أكد الدكتور المالك أنه سيقوم بهذه الزيارة في أقرب وقت ممكن.

من جانبه أشاد سفير أذربيجان بما قدمته الإيسيسكو من عمل متميز وما أطلقته من مبادرات عملية هادفة خلال جائحة كوفيد 19، مؤكدا حرص بلاده على مواصلة التعاون المتميز مع المنظمة في مجالات عملها، وبخاصة تسجيل التراث.