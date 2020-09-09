حجم استخراج النفط اليومي في أذربيجان خلال أغسطس 669.1 ألف برميل

باكو، 9 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

كان حجم استخراج النفط اليومي خلال شهر أغسطس على نطاق الجمهورية 669.1 ألف برميل ومنه 584.6 ألف برميل من النفط الخام و84.5 ألف برميل من المكثفات.

قالت وزارة الطاقة إن الشهر شهد تصدير 460.4 ألف برميل من النفط الخام و124.2 ألف برميل من المكثفات و133.4 ألف برميل من المنتجات النفطية يوميا.

خفضت أذربيجان إنتاج النفط الخام بمقدار 133.4 ألف برميل يوميًا خلال أغسطس في إطار عملية خفض إنتاج نفط أوبك + بمقدار 7.7 مليون برميل عن مستوى أكتوبر 2018.

وبحسب "إعلان التعاون"، فإن أذربيجان ، يجب أن تخفض أذربيجان إنتاج النفط الخام بمقدار 131 ألف برميل يوميًا إلى 587 ألف برميل.

يذكر ان المرحلة الثانية من اتفاقية "أوبك +" الموقعة في 12 أبريل لخفض إنتاج النفط الخام اليومي بما مجموعه 7.7 مليون برميل تغطي الفترة من 1 أغسطس إلى 31 ديسمبر.