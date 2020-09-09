تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في إندونيسيا 200 شخص
AzerTAg.az
٠٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٣٩]
طوكيو، 9 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
تم تسجيل 3046 مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في إندونيسيا خلال 24 ساعة وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 200 ألف و35 شخص.
افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الاندونيسية انه تعافى 142 ألف و958 مصاب تماما وترخصوا وفقد 8 آلاف و230 شخص حياتهم في البلاد.
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