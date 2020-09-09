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    الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل تدشين جسر مشاة في الطريق بين مردكان وزوغولبا

    ٠٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٠٦]

    باكو، 9 سبتمبر، أذرتاج

    شارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في حفل افتتاح جسر مشاة على الطريق بين مَرْدَكان وزوغولبا في باكو.

    أفادت وكالة اذرتاج ان القرار عن انشاء هذا الجسر للمشاة جاء بعد الاخذ بعين الاعتبار وجود منطقة سكنية ومدرسة حول الطريق واستفادة الناس من هذا القسم من الطريق بشكل أكثر وغيرها من العوامل. أنشئ الجسر بناء على مرسوم وقع عليه الرئيس إلهام علييف وفي إطار البرنامج الحكومي بشأن التنمية الاجتماعية الاقتصادية لمدينة باكو وضواحيها.

    قدم رئيس مجلس إدارة وكالة الدولة المعنية بالطرق البرية صالح محمدوف الى رئيس الجمهورية معلومات عن المؤشرات الفنية الاقتصادية للجسر.

    قيل ان الطول الإجمالي للجسر 180 متر مع منحدرين للمعاقين. تم تركيب الجسر من الهياكل المعدنية الشبكية الشكل على 3 دعائم وطول قسمه الوسطي 52 مترا وعرضه 4.5 أمتار. تم تركيب الجسر للمشاة من 39 حلقة فولاذية متشابكة تحت زاوية 57 درجة.

    كذلك أنشئت في الجسر منحدرات لسهولة التحرك وفقا للمعايير الدولية. درجة انحدارها تساوي 8 درجات.

    يشار الى ان الجسر أنشئ بتصميم المصمم الإيطالي مع الهياكل التي صنعها الاخصائيون المحليون.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل تدشين جسر مشاة في الطريق بين مردكان وزوغولبا
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