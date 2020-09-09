ارتفاع حصيلة ضجايا كوفيد 19 في العالم الى 900 ألف شخص

باكو، 9 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

تستمر حصيلة ضحايا عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة حول العالم.

ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 بواقع 4 آلاف و483 شخص آخر خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بالعدوى الى 901 الف و934 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "Worldometers" على الإنترنت أن عدد المصابين بالفيروس التاجي ارتفع بواقع 247 الف و97 شخص خلال أخر 24 ساعة وبلغ العدد الاجمالي 27 مليونا و743 ألف و512 شخص.

وتعافى أكثر من 19 مليونا و834 ألف و324 مصاب تماما. ويخضع 7 ملايين و7 آلاف و254 مريض للعلاج و60 ألفا و392 مصاب في حالة حرجة.

يذكر انه بدأت الإصابة بالفيروس التاجي تنتشر في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء عالميا.

ولا تزال الولايات المتحدة في المركز الأول من حيث عدد الوفيات والمرضى.

وفي لائحة الدول الأكثر تعرضا لتفشي الفيروس التاجي تأتي على التوالي: إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، روسيا، ايران، الصين، تركيا.

أصيب 6 ملايين و514 الف و376 شخص بكوفيد 19 في الولايات المتحدة الأمريكية. تليها الهند (4 ملايين و370 الف و128 شخص) والبرازيل (4 ملايين و165 ألف و124 شخص) وروسيا (مليون و35 الفا و789 شخص) وبيرو (696 الف و190 شخص) وكولومبيا (679 الف و513 شخص).

الولايات المتحدة هي رائدة العالم في عدد الوفيات من كوفيد 19 – 194 ألف و37 شخصا. تم تسجيل 127 ألف و517 حالة وفاة في البراويل و73 ألفا و923 حالة في الهند و68 ألفا و484 شخص في المكسيك و41 ألفا و586 شخص في المملكة المتحدة.