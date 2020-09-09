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    منظمة التعاون الإسلامي ومفوضية شؤون اللاجئين يتفقان على خطة عمل مشتركة

    ٠٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٥‎١]

    باكو، 9 سبتمبر، أذرتاج

    عقد وفد من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اجتماعا افتراضيا ثنائيا مع وفد من ممثلية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الخليج، وذلك اليوم الاثنين، حسبما أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن اتحاد يونا الاخباري.

    وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تحديث خطة العمل المشتركة بهدف توطيد الشراكة الاستراتيجية في مجال العمل الإنساني في إطار التعاون بين المنظمتين بجانب التنسيق في جميع المسائل ذات الاهتمام المشترك.

    ترأس وفد الأمانة العامة الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية السفير طارق علي بخيت، فيما ترأس وفد المفوضية، الممثل الإقليمي للمفوضية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الخليج، خالد خليفة.

    من جهة أخرى، بحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في جميع المجالات المتعلقة بأوضاع اللاجئين في العالم الإسلامي، وكيفية تنفيذ خطة العمل في ظل الظروف الحالية المرتبطة بجائحة كورونا.

    يذكر أن الطرفين كانا قد اتفقا في نوفمبر 2014 على إنشاء لجنة مشتركة تتولى مهمة تعزيز التعاون بين المنظمتين وإعداد خطة عمل للتعاون حول القضايا التي تهم الجانبين.

    AZERTAG.AZ :منظمة التعاون الإسلامي ومفوضية شؤون اللاجئين يتفقان على خطة عمل مشتركة
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