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    إيران تبدأ مناورات عسكرية واسعة النطاق في مضيق هرمز وبحر عمان

    ٠٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٥‎٢]

    طهران، 9 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    بدأ الجيش الإيراني مناورات "ذوالفقار - 99" العسكرية واسعة النطاق اليوم في 9 سبتمبر.

    وقال مساعد القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنسيقية الأدميرال حبيب الله سياري إن "المراحل الرئيسية لهذه المناورات ستجري بمشاركة وحدات من القوات البحرية والجوية والبرية وقوة الدفاع الجوي للجيش في منطقة مساحتها 2 مليون كم مربع في نطاق مياه شرق مضيق هرمز وسواحل مكران وبحر عمان وشمال المحيط الهندي حتى المدار 10 درجة شمالي".

    وأشار حبيب الله سياري إلى أن "هذه المناورات ستجري في إطار 3 مراحل وهي الاستخبارية والتكتيكية واستعراض القدرات"، مضيفا أن "القطع البحرية العائمة والغواصات والطائرات ستشارك في هذه المناورات ومن اهمها الغواصة الوطنية "فاتح"."

    AZERTAG.AZ :إيران تبدأ مناورات عسكرية واسعة النطاق في مضيق هرمز وبحر عمان
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