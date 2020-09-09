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    الرئاسة الفلسطينية: نرفض المساس بالرموز السيادية للدول العربية

    ٠٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٥‎:٠٠]

    باكو، 9 سبتمبر، أذرتاج

    أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، رفض الرئيس محمود عباس المساس بأي من الرموز السيادية لأي من الدول العربية الشقيقة، بما فيها الامارات العربية المتحدة، حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".

    وشدد أبو ردينة على حرص سيادته ودولة فلسطين على العلاقات الأخوية مع جميع الدول العربية على قاعدة الاحترام المتبادل، مع وجوب تمسك الاشقاء العرب بالمبادرة العربية للسلام، كما جاءت في العام 2002.

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