باكو، 9 سبتمبر، أذرتاج تزخر منطقة قاخ بالغابات الجميلة والانهر والسهول والجبال الشاهقة. هذه المنطقة مقصد السياح. توجد فيها معابد وآثار تاريخية قديمة فضلا عن بنية تحتية سياحية معاصرة. تقدم وكالة اذرتاج صورا لمنطقة قاخ التقطها المصور آيدين محمدوف.

AZERTAG.AZ : مناظر طبيعية خلابة في قاخ شمال غربي أذربيجان (صور)

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